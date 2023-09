Veldman kan niet meer zwijgen over Anderlecht: "Nu mag ik het eindelijk zeggen"

Robin Veldman is momenteel aan de slag in Schotland. Hij blikt nog even terug op zijn periode bij RSC Anderlecht.

Robin Veldman was jaren aan de slag als trainer van de beloften van Anderlecht. Tussen Felice Mazzu en Brian Riemer in stond hij ook even aan het hoofd van de A-ploeg. Uit zijn periode bij paarswit zal hij vooral Théo Leoni onthouden. “Zes jaar heeft hij bij de beloften van Anderlecht gespeeld, van zijn 17de tot zijn 23ste. En al die tijd was zijn enige doel om het te maken bij de A-ploeg”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. “ Zijn bezetenheid van het spelletje, zijn wedstrijdbeleving en zijn hart voor Anderlecht hebben hem gemaakt tot de jongen die hij nu is. Hij was mijn aanvoerder en hij was de perfecte link tussen de groep en de trainersstaf.” Leoni moest enorm lang wachten op zijn kans, maar heeft die nu wel gekregen. “We hebben daar veel gesprekken over gevoerd”, vervolgt Veldman. “Nu ik vertrokken ben, kan ik het ook gerust zeggen: Théo was mijn chouchou.”