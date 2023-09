Bilal El Khannouss dankt Mike Trésor na geweldige prestatie tegen Fiorentina

KRC Genk speelde donderdag gelijk tegen Fiorentina. Bilal El Khannouss speelde een geweldige wedstrijd en dankte nadien zijn ex-ploeggenoot Mike Trésor.

El Khannouss had voet in het eerste doelpunt door een geweldige vrije trap, en nadien een assist op de late gelijkmaker van Marc McKenzie. Hij verving Mike Trésor op de stilstaande fases en dankt hem nu.

"Mike Trésor heeft laten zien hoe het moest (lacht). Nu moet ik het overnemen. Ik train er wel veel op, de laatste weken ben ik er veel mee bezig", vertelde een gelukkige El Khannouss na de wedstrijd tegen Fiorentina.

Toch zat het weer niet mee voor Racing Genk. Invaller Tolu trapte in de slotseconden nog een bal op de paal. "Het was vandaag ook een beetje het verhaal van het begin van dit seizoen. Bal tegen de paal, tegen de lat… Iets minder geluk. Toch mogen we fier zijn op wat we lieten zien. We lieten zien wat Genk is."