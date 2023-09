Reactie Bruggeling slaat mea culpa: "Dit soort fouten mogen niet als je op het hoogste niveau wil spelen"

Club Brugge had het moeilijk in de eerste helft tegen Anderlecht en kwam ook op achterstand. In de tweede tapten ze uit een ander vaatje, maar verder dan een gelijkspel kwam blauw-zwart niet. Een gemiste kans, vond Jorne Spileers.

Een punt op Anderlecht na een achterstand... Dat was duidelijk niet genoeg voor de Bruggelingen. "Tevreden? Ja en nee", zuchtte Spileers. "Die eerste helft was niet goed, dat moeten we eerlijk toegeven. Maar in die tweede waren we duidelijk baas en hadden we meer moeten doen." "Dus ja, een punt is wel goed, maar we hadden hier ook gewoon met de drie punten naar huis kunnen gaan", vond de centrale verdediger. Hij had bij het tegendoelpunt ook boter op het hoofd. "Ik ga geen excuses zoeken. Ik laat die bal aan me voorbijschieten en dat mag niet. Zeker niet als je op dit niveau wil voetballen. Dat ik misschien te veel voetballer ben en te weinig verdediger?" "Die kritiek had ik nog niet gehoord. Maar ik denk dat het al heel wat beter is dan vorig seizoen. Maar die foutjes mogen niet gebeuren. Dat weet ik ook wel en ik werk eraan."