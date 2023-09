Aboubakary Koita na zijn opmerkelijke hattrick: "Weinig doelmannen die mijn bal kunnen pakken"

STVV speelde zondagnamiddag 3-3 gelijk op het veld van KRC Genk. Aboubakary Koita scoorde een hattrick en nam de wedstrijdbal mee naar huis.

Koita is zeer goed op de hoogte van zijn eigen capaciteiten. Bij het tweede doelpunt lanceerde hij als het ware een kanonskogel in het Genkse doel. "Als ik die bal goed raak, dan weet ik het meteen… Dan zijn er nog maar weinig doelmannen die de bal nog kunnen pakken. Ik zag hem al binnen vliegen", vertelde een goedlachse Koita.

Het blijft een jammere zaak voor STVV. Ze gaven een 0-3 voorsprong uit handen. "We hadden genoeg kansen, het is heel zuur. Het is jammer voor ons en ook voor de supporters, we hadden onszelf moeten belonen. Zeker als we 0-3 voorstaan."

De Truienaars spelen met een van de jongste ploegen uit België, het gebrek aan ervaring speelde mee. "We missen misschien wel wat ervaring, maar hoe meer wedstrijden we spelen, hoe meer dat komt. We moeten blijven gaan en blijven presteren."

Koita staat na zijn hattrick op de eerste plaats in de topschutterslijst. Hij heeft nu zes doenpunten gemaakt. De eerste achtervolgers zijn Vincent Janssen, Dennis Eckert en Kevin Denkey, zij hebben er ieder vijf tegen de netten getrapt.