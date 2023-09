STVV-middenvelder Mathias Delorge weet waar het misliep in de Limburgse derby

STVV gaf zondagnamiddag een 0-3 voorsprong uit handen op het veld van Genk. Iets wat nooit had mogen gebeuren voor de Truienaars.

Ook Mathias Delorge zag dat zijn ploeg een moeilijke namiddag beleefde. "Als we gaan rusten met 0-4 of 0-5, denk ik dat Genk dan niks te zeggen heeft. Maar na de rust komen ze heel anders uit de kleedkamer, veel sterker. Toen kregen we het moeilijk."

De jonge middenvelder lijkt ook te weten waar het misliep, en waar STVV het moeilijk mee had. "Ze deden hun wissels, ze gaven meer lange ballen en meer voorzetten. Daar hebben we het moeilijk mee gehad. We zakten misschien iets te snel in. Het hadden drie punten moeten zijn. Zeker als je hier 0-3 op voorsprong komt."

Er stonden veel jonge Limburgers op het veld bij Sint-Truiden, daardoor werd de derby nog iets specialer voor hen. "We zaten voor de eerste keer in lange tijd terug met veel Limburgers in de kleedkamer. We hebben hier een hele week naartoe geleefd. Het zat zeker in ons hoofdje bij iedereen."

"Voor de kijker was het volgens mij wel een zeer aangename wedstrijd. Twee ploegen die willen voetballen en onder de druk willen uitkomen", besluit Delorge.