'Neymar staat neus aan neus in Saoedische kleedkamer én eist meteen het ontslag van zijn coach'

Neymar is dezer dagen dé absolute ster bij Al-Hilal SFC. Het botert echter niet met Jorge Jesus. Meer zelfs: er is een ware machtsstrijd aan de gang in de kleedkamer.

Neymar is het niet altijd eens met de methodes van Jorge Jesus. En dat botst. Het is immers geen geheim dat de voormalige coach van onder meer SL Benfica en Fenerbahçe SK een héél kort lontje heeft. Meer zelfs: na het 1-1-gelijkspel tussen Al-Hilal SFC en het Oezbeekse Navbahor Namangan in de Aziatische Champions League stonden beide kemphanen neus aan neus in de kleedkamer. Dat laat SPORT weten. Ontslag? Neymar ontkent dan wel dat er een haar in de boter zit, maar de Goddelijke Kanarie laat wél de spierballen rollen. Zo heeft hij in de bestuurskamer het ontslag van Jesus geëist. We zijn alvast benieuwd hoe deze soap zal eindigen…