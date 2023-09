Vertonghen heeft een duidelijk doel voor hij weer vertrekt: "Anders is het niet positief"

Jan Vertonghen hield een vrij goed gevoel over aan de match tegen Club Brugge. Deze keer kon paars-wit immers wel zijn voet naast hun grote rivaal zetten: "Dat gevoel had ik toch en dat is wat we moeten onthouden. Zoals dat eerste halfuur willen we eigenlijk 90 minuten spelen."

Vertonghen zag het glas halfvol. "We deden het goed in de eerste helft en indien Thorgan vlak voor de gelijkmaker had gescoord, hadden we ongetwijfeld gewonnen", analyseerde de verdediger. "De laatste twintig minuten was Club wel de betere ploeg, maar vergeet niet dat dit de beste kern van België is."

Drie gelijke spelen op rij, daar schiet Anderlecht wel niet mee op. "Het was in ieder geval acceptabeler dan de twee voorgaande in Genk en Kortrijk. Daar hebben we duidelijk punten laten liggen. Hier kon je leven met een gelijkspel."

Anderlecht speelt wel nog bovenin mee. "Ondanks drie op negen blijven we in de race. Maar om echt positief te kunnen zijn, zullen we onze twee wedstrijden in Eupen en tegen Mechelen vlak voor de interlandbreak moeten winnen."