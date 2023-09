Weer een talent dat Neerpede verlaat, deze keer gaat KAA Gent ermee aan de haal: "Heeft veel om het te maken"

KAA Gent is bij Anderlecht gaan shoppen voor zijn jeugdploegen. De Buffalo's haalden er Mohammed El Adfaoui (15) weg en hij tekende een profcontract tot 2026 in de Ghelamco Arena.

El Âdfaoui speelde sinds zijn 8e voor Anderlecht, maar kiest er nu dus voor om Neerpede in te wisselen voor de jeugdopleiding van KAA Gent. “Mohammed en zijn entourage hebben gemerkt dat de jeugdwerking van KAA Gent de voorbije jaren een positieve reputatie opgebouwd heeft”, zegt Emilio Ferrera, het hoofd van onze jeugdopleiding.



“Onze U15 en U18 werden kampioen, de beloften doen het goed in 1e Nationale en wonnen ook de Beker van België, spelers als Samoise en Fofana breken door, … De deur naar het eerste elftal is bij KAA Gent niet gesloten.”

El Âdfaoui is een linksvoetige verdedigende middenvelder die afgelopen seizoen basisspeler was bij de U16 van Anderlecht. Hij maakte in het voorjaar ook zijn debuut voor de nationale U16 van België. Ferrera is enthousiast:

“Mohammed combineert loopvermogen met een goeie technische vaardigheid op de korte ruimte. Hij kan het spel versnellen, heeft overzicht, en is een werker met een goeie mentaliteit. Veel karakteristieken dus die nodig zijn om het te maken.” El Âdfaoui is nog maar 15, maar zal bij de U18 van KAA Gent spelen.