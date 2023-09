Nieuwe contractverlenging bij Anderlecht: verdediger tekent bij tot 2027

Tweede contractverlenging op korte tijd bij Anderlecht. Coach Brian Riemer tekende onlangs bij tot 2026, nu is er ook een verdediger die paars-wit langer trouw blijft.

Want linksachter Moussa N'Diaye, die in de zomer van 2022 overkwam van de jeugd van FC Barcelona, tekent een nieuw contract tot 2027. De Senegalese verdediger werd meteen een vaste waarde bij paars-wit, en werd voor Senegal geselecteerd voor het WK in Qatar.

N'Diaye had nog een contract tot 2025, en dat wordt nu opengebroken tot 2027. “Ik ben erg blij met deze contractverlenging, omdat ik gewoon erg fier ben om voor RSC Anderlecht te spelen en omdat ik nog veel wil bereiken met deze club”, vertelt hij op de clubwebsite.

“Ik voel me hier goed en ik voel veel vertrouwen. Tegelijkertijd ben ik nog jong en wil ik vooral nog veel bijleren om zo ook de ploeg steeds beter te kunnen helpen.”