Vanhaezebrouck komt met serieuze verwittiging voor clash met Antwerp

KAA Gent trekt als leider naar Royal Antwerp FC. Op de Bosuil kunnen ze nog steviger aan de leiding komen. Maar dan moet een en ander wel beter.

Zowel tegen Zorya Luhansk in de Conference League als in Leuven en thuis tegen Eupen in de Jupiler Pro League speelden de Buffalo's geen topwedstrijden. "Of spelers gaan zweven zijn door de leidersplaats? Na de voorbije twee matchen hoefde dat in ieder geval niet tegen Eupen."

Vanhaezebrouck was kritisch voor zijn spelers in alle linies en verwacht dan ook meer. Zeker aangezien het tegen Antwerp uit een ander vaatje zal moeten tappen om te kunnen winnen en zo de leidersplaats te verstevigen.

Puur op kwaliteit lukt het niet

"Puur op kwaliteit kunnen we niet iedereen naar huis spelen. Mentaliteit zal altijd nodig zijn, net als discipline en intelligentie bij momenten", aldus de oefenmeester van KAA Gent na de wedstrijd tegen KAS Eupen. Een duidelijke verwittiging.

"Alles moet beter. Woensdag trekken we naar de kampioen en die mannen hebben drive drive drive. Antwerp schakelt fantastisch om, dat wordt een serieuze test voor ons", was hij kristalhelder.