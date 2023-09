Dwomoh ziet zich heldenrol ontglippen, maar heeft toch nog een ferme boodschap voor de topclubs

Pierre Dwomoh heeft zijn eerste professioneel doelpunt gescoord. Net voor rust in de Zwanze Derby scoorde hij de 2-2. Dat leken de Molenbekenaren vast te gaan houden, maar in de absolute slotfase besliste Lapoussin daar anders over.

Dwomoh leverde ook de assist af voor de aansluitingstreffer van Gueye. Een referentiematch met een zure nasmaak. “Ja, dit doet pijn. Zeker in een derby. Vanaf morgen moeten we doorgaan en zondag is er alweer een nieuwe wedstrijd”, klonk het achteraf.

Dwomoh vierde alsof hij de Champions League gewonnen had bij zijn doelpunt. “Het was mijn eerste doelpunten in mijn profcarrière. Dan komen er heel veel emoties bij kijken. Ik heb het niet altijd makkelijk gehad. Vandaar dat ik emotioneel was."

Maar er was ook de zwakke start van de thuisploeg. "Voor velen was het de eerste keer dat ze zo'n derby speelden. Na de 2-2 zijn we er vol voor gegaan, maar dan valt die goal toch nog. Heel jammer, maar er valt niemand iets te verwijten. We moeten in de spiegel kijken en er zondag duizend procent voor gaan.”

Zondag wacht met KAA Gent alvast de leider. “Ik denk dat niemand verwacht had van een promovendus dat we het de grote ploegen in de competitie zo moeilijk kunnen maken. We proberen het elke week elke ploeg moeilijk te maken en punten te halen waar mogelijk. En tot nu toe lukt dat.”