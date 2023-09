Steven Alzate genoot interesse van andere Belgische topclub en licht toe waarom hij voor Standard koos

Steven Alzate keerde deze zomer op huurbasis terug naar Standard. Even nadat hij opnieuw tekende, licht hij nu zijn keuzes toe.

Zo geeft Alzate toe dat er nog andere opties waren voor hem. "Er was inderdaad interesse van andere clubs, maar de beste keuze voor mij was om hier terug te komen. Ik was op zoek naar speeltijd en vertrouwen na een goed seizoen, en dat was belangrijk op mijn leeftijd."

Steven Alzate had zich zelfs kunnen herenigen met Ronny Deila, maar de gesprekken werden nooit afgerond. "Ja, Brugge maakte deel uit van de gesprekken. Er waren er een paar met mijn zaakwaarnemer, maar het was nooit concreet en ik behandel alleen concrete dingen."

Dit seizoen is Steven Alzate een ervaren speler in de verjongde selectie van Standard. De middenvelder is klaar om een sleutelspeler te worden en hij is niet van plan om te falen in zijn taak.

"Het team is jonger dan vorig seizoen. Het is belangrijk voor de ervaren spelers om de jongeren te helpen."