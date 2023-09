🎥 Voetbal duidelijk geen feest: Stevige gevechten tussen fans van RWDM en Union SG

Er werd veel geklaagd over het vroege aanvangsuur van de Brusselse derby tussen RWDM en Union SG. Allemaal goed te begrijpen van de fans.

Maar de beelden die vandaag de wereld ingestuurd worden van een vechtpartij in Sint-Gillis woensdagavond, daar kan niemand begrip voor opbrengen.

Volgens Het Nieuwsblad, dat met ooggetuigen sprak, zouden supporters van RWDM de clash in gang gestoken hebben. De beelden spreken alvast voor zich.

27.09.2023🇧🇪street fight.

Union Saint Gilles vs RWDM Molenbeek, RWDM said «stop stop» and they run away https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/MXfODMEGly