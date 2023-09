Wouter Vrancken geeft eerste update over nieuwe enkelblessure van Bryan Heynen

Racing Genk zag tegen Club Brugge kapitein Bryan Heynen uitvallen met een blessure. Coach Wouter Vrancken gaf een eerste update over de ernst van de blessure.

Racing Genk stond 0-1 voor tegen Club Brugge toen het op het uur kapitein Bryan Heynen uitvallen met een enkelblessure. Na een contact met Casper Nielsen barstte Heynen in tranen uit en moest hij uiteindelijk ook vervangen worden.

Veel meer over de blessure wist Wouter Vrancken nog niet, maar hij gaf toch een kleine update. "Ik heb hem zelf nog niet gezien. Het eerste wat ik via via gehoord heb en ik ga hout vasthouden, is dat zou. Het is dezelfde plaats als de vorige keer, maar een ander gevoel.

Heynen liep begin augustus tegen het Zwitserse Servette al een enkelblessure op. Hij liep toen een letsel aan de ligamenten van de linkerenkel op en was enkele weken buiten strijd.