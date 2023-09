Antwerp heeft groot nieuws en kondigt nieuwe samenwerking aan

Royal Antwerp FC kwam vrijdag met leuk nieuws naar buiten. Ze kondigden trots een nieuwe samenwerking aan waar de club een aantal jaren op kan verder bouwen.

Zo heet Antwerp ervoor gekozen om in zee te gaan met verzekeraar Ethias. Dat meldt de Great Old via zijn officiële kanalen. Volgens de club is zo'n samenwerking op alle vlakken een verrijking.

"RAFC kondigt vandaag het nieuwe partnership aan met een van de grootste verzekeraars in het land, Ethias. Ethias toont sinds lang zijn maatschappelijke betrokkenheid en verankering in de Belgische samenleving door onder andere de associatie met sport en sportieve partners", klinkt het op de website van de club.



Voor Antwerp gaat deze samenwerking verder dan enkel het veld. "Sport heeft immers een grote maatschappelijke functie: elke club is een ontmoetingsplek voor mensen met diverse sociale en culturele achtergronden. De sportclubs zorgen ervoor dat mensen samen sporten, samen actief zijn, samen supporteren. Sport is een positieve factor voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn."

"Daarnaast bouwen mensen in het stadion en op de club hun sociale netwerk uit waarop ze ook in hun dagdagelijkse activiteiten kunnen terugvallen. Zo zorgt sport, zo zorgt voetbal voor verbinding, engagement en voor sociale cohesie. Een rol die ook Ethias elke dag weer opneemt, zowel in zijn dienstverlening aan publieke, B2B en particuliere klanten als in zijn maatschappelijk engagement en investeringen", besluit Antwerp.