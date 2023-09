Met één bepaald profiel erbij was dit dé titelfavoriet in de JPL dit seizoen

Hoe Union SG seizoen na seizoen de top aan het bestormen is, is eigenlijk ongelooflijk. Na de derbywinst van gisteren staan ze tweede in het klassement. En 't zal een straffe moeten zijn die hen uit de top drie zal halen. Maar één profiel ontbreekt hen om dé titelfavoriet te zijn.

De woorden van CEO Philippe Bormans net voor het sluiten van de transfermercato: "We zijn toch vooral naar een groot, sterk type spits op zoek. Een beetje een vervanger voor Boniface", vertelde hij. Een dag later landde Kevin Rodrigruez in Brussel.

Union met een goalgetter, dat zou angst aanjagen

Rodriguez heeft al goeie dingen laten zien tijdens zijn invalbeurten, maar een Boniface is hij niet. Daarnaast gaat het nog een hele tijd duren vooraleer de Ecuadoraan, die de eerste keer buiten zijn land speelt, de taal en de omgeving gewend zal zijn.

Rodriguez is ook niet die jongen die de kansen vlotjes afwerkt. En dat zijn Gustav Nilsson en Eckert Ayensa ook niet. Harde werkers allemaal, maar niet met de klasse van Boniface. Al kan je ook niet verwachten dat ze elk jaar zo'n speler vinden.

Toch had dit Union een echte goalgetter kunnen gebruiken. Een type Undav of Vanzeir. Doelgerichte jongens. Niemand in België schiet meer op doel dan Union: maar liefst 113 keer in 8 wedstrijden. 48 daarvan waren binnen het kader, maar slechts 15 (wel het tweede beste in België) hing tegen de netten.

Union heeft al meermaals punten laten liggen omdat ze wenkende kansen de nek omwrongen. Ze hebben gemiddeld drie topkansen in een wedstrijd en laten er daar 1,6 van liggen. Wel dwongen ze al zes strafschoppen af en scoorden die allemaal.

Statistieken laten zien dat kopbalsterke spits ook had geholpen

Uit stilstaande fases hebben ze nog niets gepuurd, net als dat ze nog geen enkel doelpunt met het hoofd gemaakt hebben. Het gebrek aan een grote spits met een neus voor doelpunten blijkt daar toch uit. Nilsson is nu wel heel groot, maar heeft niet de beweeglijkheid om zich te positioneren.

Had Union een goaltjesdief dan was er waarschijnlijk geen houden aan. De mannen van Alexander Blessin creëren immers bij hopen. Toch iets om tijdens de wintermercato nog eens te bekijken?