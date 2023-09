Zeer opvallende luxe bij Genk: Hier watertanden veel JPL-clubs van

KRC Genk speelde afgelopen weekend 3-3 gelijk in een geweldig spannende derby tegen STVV. Opvallend was wel dat er op het wedstrijdblad niet enkel elf basisspelers stonden, maar ook elf wissels.

In de Jupiler Pro League mag een club slechts zeven spelers op de bank zetten. Op het wedstrijdblad van KRC Genk stonden er elf. Dan moeten de resterende spelers plaatsnemen in de tribunes.

Ze worden soms op het wedstrijdblad gezet voor als er een speler geblesseerd zou geraken tijdens de opwarming, dan kan de coach daar beter mee om.

De spelers die niet in de basis stonden, maar wel op het wedstrijdblad waren: Van Crombrugge, Chambaere, Ouatarra, Fadera, Sor, Hrosovsky, Kayembe, El Hadj, El Ouahdi, Bonsu Baah, Tolu. Marc McKenzie was geblesseerd en maakte daarom geen deel uit van de selectie.

Als we op Transfermarkt gaan kijken, zien we dat de niet opgestelde spelers (+McKenzie) zo'n 32,9 miljoen euro waard zijn tezamen. Dit volgens hun geschatte marktwaarde op Transfermarkt.

Dat is een hogere marktwaarde dan de volledige spelerskern van zeven (!) clubs in de JPL. Hoger dan STVV, RWDM, KV Mechelen, KAS Eupen, KV Kortrijk, Cercle Brugge en OH Leuven.

Wouter Vrancken kan alleen maar blij zijn met zo'n luxe. Met de vele wedstrijden die KRC Genk moet spelen in de JPL, Conference League en de beker, kan er op allerlei posities vaak geroteerd worden.