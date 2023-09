Flinke tegenvaller voor Charles De Ketelaere in aanloop naar topper tegen Juventus

Zo zou Charles De Ketelaere hoogst onzeker zijn voor de topper tegen Juventus op zondag. Hij zou sukkelen met een spierblessure in de quadriceps van zijn linkerbeen. Die liep hij op in de wedstrijd tegen Verona.

Hij zou nog tests ondergaan om uit ze zoeken of hij al dan niet kan spelen tegen De Oude Dame. Dat melden verschillende Italiaanse bronnen.

CDK speelde al zeven wedstrijd voor de Italiaanse club. Hij deed de netten twee keer trillen en leverde twee assists af. Hij lijkt wel herboren, want bij AC Milan kwam hij in 40 wedstrijden geen enkele keer tot scoren.

