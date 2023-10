📷 Hong weer enkele stappen dichter bij contractverlenging bij KAA Gent

Hyun-seok Hong is een man met een missie. Op de Asian Games probeert hij een legerdienst af te kopen met een knalprestatie.

De 24-jarige Hong was één van de sterkhouders bij KAA Gent. Hij heeft nog een contract tot 2025 bij de Buffalo’s. KAA Gent wil dat contract openbreken, maar er is één groot probleem.

Een Zuid-Koreaan moet voor zijn 28ste een legerdienst van 21 maanden doen in eigen land. Daaraan ontsnappen is bijzonder moeilijk, tenzij je je land een grote dienst kan bewijzen.

Dat is Hong momenteel aan het proberen op de Asian Games. Als ze goud pakken, dan kan hij zijn legerdienst grotendeels of zelfs volledig kwijtgescholden worden.

De contractverlenging voor Hong zal dan ook afhangen van het feit of hij zijn legerdienst moet doen of niet, of dus als de Asian Games gewonnen worden.

Hong en co hebben ondertussen al de halve finales bereikt. De speler van KAA Gent scoorde in de kwartfinale tegen China, een wedstrijd die met 2-0 gewonnen werd. In de halve finale is Oezbekistan woensdag de tegenstander voor Zuid-Korea.