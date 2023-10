Analist kijkt op van STVV: "Moet een primeur zijn op Club Brugge"

STVV dwong tegen Club Brugge een gelijkspel af. Dat deed het zelfs met een opvallende statistiek.

Club Brugge moest tevreden zijn met een gelijkspel tegen STVV en dat was zeker de verdienste van de Limburgers, zo merkte ook analist Stef Wijnants op.

“Het moet een primeur zijn voor STVV dat ze op Club Brugge met meer balbezit dan de thuisploeg een gelijkspel uit de brand slepen. Dat bewijst hoe comfortabel die jonge garde zich aan de bal voelt”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Voor de meeste jongeren was het de eerste keer dat ze in het Jan Breydelstadion speelden, maar daar was niks van te merken. “Ze voetballen al negen matchen complexloos en positief. Knap was vooral dat ze na de 1-1 opnieuw controle kregen.”

En dat is ook de verdienste van de trainer. “Coach Fink heeft zijn jonge spelers goed beoordeeld en er op korte tijd een voetballend blok van gemaakt. Nu nog Kaya die eindelijk eens doelgericht kan zijn. De spits werkt hard, maar het moet zich vertalen in goals.”

Het Limburgse voetbal scoort duidelijk in de Jupiler Pro League. “Overigens zet je als neutrale voetballiefhebber best je televisie op als Genk en STVV spelen, want dan zie je goede, aanvallende wedstrijden.”