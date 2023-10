Charleroi-supporters komen met duidelijke boodschap voor clubbestuur

Er gaat niets goed bij Sporting Charleroi dit seizoen. De Zebra's verloren opnieuw van Union. De club heeft dit seizoen 7 punten uit 9 Pro League-wedstrijden en staat 14e op de ranglijst.

De fans van Charleroi zijn het zat. De harde kern, de Storm Ultras, besloot een sterke en duidelijke boodschap te sturen naar de spelers en de staf.

"We verwachten meer dan een reactie of een bewustwording. Goodwill is niet langer genoeg. Nog minder als het onregelmatig is."

"De steun voor onze kleuren is een gegeven voor de maand oktober. Maar op dezelfde manier waarop fans bloeddruk ervaren wanneer ze RCSC met liefde en loyaliteit steunen.... is het niet meer dan logisch dat alle betrokkenen bij de club, die op het punt staat om haar 120e verjaardag te vieren, zich hier absoluut bewust van worden... onmiddellijk."



De fans van de Zebra's eisen betere resultaten. "De fans verdienen een maand oktober met meer efficiëntie en meer punten in deze fase van de competitie. De optimisten zullen ons vertellen dat we per slot van rekening maar 7 punten van PO1 af staan... en ze zullen gelijk hebben. De realisten zullen ons vertellen... dat onze huidige positie begrijpelijke maagzweren en hartkloppingen begint te veroorzaken."