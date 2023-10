Guardiola wil werken aan persoonlijk probleem: "Kan niet garanderen dat het lukt"

Ook in Engeland bezondigen de managers zich regelmatig aan opmerkingen richting het scheidsrechterskorps. Pep Guardiola is daar zeker niet de minste in. Afgelopen weekend moest hij nog geschorst toekijken tegen Wolverhampton.

City verloor er zijn eerste competitiewedstrijd (2-1) en Guardiola moest toekijken vanop de tribune. De Premier League heeft de regels aangescherpt en kritiek op de wedstrijdleiding wordt snel bestraft.

"In mijn tijd als speler bij Barcelona was ik altijd een van de spelers met de meeste gele kaarten, omdat ik maar bleef praten", slaat hij mea culpa bij The Guardian. "Als manager is het hetzelfde. Ik zeg er iets van als ik vind dat er sprake is van onrecht of als iets me niet bevalt. Ik moet het onder controle krijgen."

Guardiola belooft eraan te werken. "Als een speler niet speelt door een schorsing, is dat erger. Op de tribune kan je ook geen geel krijgen, dus ik was een stuk relaxter en probeerde te analyseren wat er gebeurde. Als ik langs de lijn sta en dingen zie die me niet bevallen, zeg ik er wat van. Ik zou graag minder kaarten krijgen en mezelf beter willen beheersen, maar ik kan je niet garanderen dat het me gaat lukken."