Mark van Bommel werkt aan geheim wapen om te scoren met Antwerp

Drie competitiewedstrijden wist Royal Antwerp FC niet te scoren. Daar moet snel verandering in komen.

Drie keer na elkaar speelde de regerende landskampioen 0-0 gelijk in de Jupiler Pro League. De kansen komen er wel, maar Vincent Janssen scoort niet.

Al kun je de verantwoordelijkheid ook niet helemaal bij de Nederlander leggen. Ook de flankaanvallers zorgen nauwelijks tot doelgevaar.

Volgens Het Laatste Nieuws werkt Mark van Bommel in alle stilte aan een oplossing. Die zou Chidera Ejuke heten. De Nigeriaanse international wordt klaargestoomd voor het grote werk.

Deze zomer zat hij zonder club en zit met fysieke achterstand. “Hij kan iets anders brengen dan onze andere buitenspelers. We zijn voorzichtig met hem. Zo ver staat hij nog niet, anders hadden we hem al lang ingezet”, aldus Van Bommel.

Bij SC Heerenveen liet hij zich gelden met 10 goals en 6 assists in 29 wedstrijden, vooraleer hij in 2020 naar Rusland trok. Hij tekende deze zomer transfervrij een contract voor één seizoen bij The Great Old.