Uitspraak Riemer dreigt voor ontevredenheid te zorgen in spelersgroep: Flips loopt al niet gelukkig rond

"Het mag ietsje meer zijn", was onze titel van het wedstrijdverslag zaterdag. Anderlecht rijfde wel alweer drie punten binnen, maar het spelniveau was niet van die aard dat iedereen op de banken zat te jubelen. Brian Riemer verwees dan weer naar het feit dat hij geen vaste basiself kon opstellen.

Het is wel waar dat Riemer door blessures elke week wel moet wijzigen. Het uitvallen van Thomas Delaney was al een serieuze streep door de rekening. Dat hij met Amadou Diawara een één-op-één-wissel deed, toont wel aan dat hij niet aan zijn systeem gaat sleutelen.

Hoeveel wij, de fans en de analisten ook vragen om een echte 'nummer 10', dat gaat dus niet gebeuren. Tegen Eupen probeerde hij Dreyer in die rol te krijgen door Patris heel hoog te zetten. Vrij ingewikkeld, vonden wij en zeker niet risicoloos omdat er telkens een boulevard in de rug van de rechtsachter lag.

Flips maakte tijdens zijn invalbeurt al een ongeïnteresseerde indruk

Riemer wil de bal hoog veroveren en van daaruit voetballen. Dat de automatismen er nog niet zijn, wijt hij aan het feit dat er elke week gewisseld moet worden. Deze keer ontbraken Amuzu en Dolberg in het aanvallende compartiment.

Maar dat verwijst het riedeltje dat hij ons vertelde eerder op het seizoen ook naar de prullenbak. Toen we vroegen naar bepaalde concurrentiestrijden - Sardella/Patris, Augustinsson/N'Diaye, Flips/Dreyer... - kregen we het antwoord dat het zou afhangen van de tegenstander.

Nu geeft Riemer eigenlijk aan dat hij enkel zal wisselen bij blessures of schorsingen. Gezien de grootte van de kern mogen een paar jongens zich dus zorgen gaan maken. Alexis Flips niet in het minst. Na twee maanden loopt de Fransman al ongelukkig rond. Dat zag je na de opwarming tegen Club Brugge en na zijn invalbeurt tegen Eupen.

Na Nieuwjaar moet hij ook Verschaeren nog inpassen

Met enkel competitie en beker loopt hij na 12 transfers het risico een aantal jongens onderweg te verliezen als ze niet genoeg speeltijd krijgen. Want waar gaat Stroeykens nog speeltijd krijgen? Arnstad, Lonwijk, Diawara... ze zullen de invalbeurtminuten moeten verdelen. En na Nieuwjaar staat Verschaeren er ook weer.

Riemer hoopt dus dat de puzzelstukken organisch in elkaar vallen. Dat door veel minuten samen op het veld te staan, de automatismen gaan volgen. Beter toch ook wat looplijnen op training erin slijpen en de concurrentiestrijd gebruiken om de jongens in vorm op het veld te zetten. Want daarvoor was die toch gecreëerd?