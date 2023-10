Franky Van der Elst is onder de indruk van één ploeg in het bijzonder: "Bewijst hoe belangrijk een trainer kan zijn"

Je kan er niet omheen: STVV serveert momenteel zowat het beste voetbal in de Jupiler Pro League. De Truienaars spelen dominant, verzorgd en met een duidelijke hand van de trainer. Ook Franky Van der Elst vindt het indrukwekkend.

De analist ziet vooral hoe Thorsten Fink de ploeg naar zijn hand heeft gezet. “Fink heeft vanaf de eerste seconde iets totaal anders geserveerd dan Hollerbach vorig seizoen”, aldus Van der Elst in HBvL. “Die manier van voetballen er op korte tijd inkrijgen, is straf. Fink bewijst hoe belangrijk een trainer kan zijn. Zoals hij het heeft neergezet na zes weken voorbereiding, dat is niet niks.”

Er zijn veel jongens die op hoog niveau spelen, niet alleen topschutter Aboubakary Koita. "Matte Smets heeft enorm veel rust aan de bal, durft uitvoetballen. Iemand uitkappen in de backlijn, je moet het maar doen. Nooit trapt hij het leer zomaar weg. Idem voor Van Helden."

"Delorge is evenzeer een steengoede voetballer die het spel kan verleggen. Hij draait makkelijk, heeft een goeie diagonale pass. En niet alleen de Belgen vallen op, ook Ito wordt steeds beter. In één van de eerste matchen van het seizoen vreesde ik dat hij fysiek tekort zou komen, maar hij is gegroeid."

De ploeg van vorig seizoen had misschien wel nooit een 0-3-voorsprong tegen Genk weggegeven. "Maar die ploeg van vorig jaar zou ook nooit 0-3 zijn voorgekomen. Ook al liepen Bruno en Hayashi er toen rond. Je hebt voetballend vermogen in de plaats van het fysieke gekregen. Ik herhaal: ik ben fan."