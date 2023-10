Gert Verheyen heeft zijn eigen mening over de rode kaart voor Bonsu Baah: "Dan heb ik er geen problemen mee"

Ook in Extra Time kwamen ze maandagavond terug op de rode kaart voor Christopher Bonsu Baah. Gert Verheyen had daar zo zijn eigen mening over.

Om duidelijk te zijn: iedereen aan tafel vond de rode kaart ook overdreven, maar zeggen dat er niets aan de hand was, doen ze nu ook niet. "Die rechtse arm is er te veel aan", aldus Verheyen. "Het is een reactie. Maar goed, als je zegt: vanaf nu wordt elke reactie met rood bestraft, heb ik er geen problemen mee." "Maar als er binnen twee weken voor een soortgelijk geval geen rood gegeven wordt, tja... De consequentie is belangrijk hierin, want echt agressief vond ik het ook niet." Verheyen heeft het zelf tijdens zijn carrière ook wel gedaan. "Tuurlijk wist ik waar hij was om hem te raken. Als je dat doet, weet je waar de verdediger zit. En als hij klein is, raak je hem in het gezicht hé."