Mark van Bommel reageert gestresseerd: "Van wie heb je die info?"

Royal Antwerp FC treft in de Champions League Shakhtar Donetsk. Een cruciaal duel wellicht al, met het oog op Europees overwinteren.

Wil Royal Antwerp FC na Nieuwjaar nog Europees voetbal hebben, dan moet de ploeg van trainer Mark van Bommel in de groepsfase van de Champions League minstens de derde plaats pakken. Die geeft recht op een plekje in de Europa League.

Het spel van Antwerp ligt de voorbije weken echter onder vuur, zeker na al die keren een draw. “Dat het te stereotiep is, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik vind dat wij zelfs goed spelen, we hebben veel balbezit en proberen de tegenstander kapot te spelen”, klinkt het op de persconferentie.

“Alleen: welke ploeg krijgt in het eerste kwartier drie kansen als ze tegenover een muur staat? Maar twee ploegen in Europa, denk ik: Manchester City en Barcelona. Het is onze taak om dat gaatje te vinden en dat blijven we proberen.”

Wat hij van Shakhtar mag verwachten, dat weet hij niet. Wat wel duidelijk is, is dat Antwerp derde moet worden in de poule. “Van wie heb je die info, dat we derde moeten worden? Het bestuur? Kijk, we hebben allemaal ambitie”, gaat de Nederlander verder.

“We winnen de dubbel, de supercup en verwezenlijken onze droom door de Champions League-poules te halen. Dat we hier staan, is al knap. Maar Barcelona, Porto en Shakhtar, dat zijn gewoon drie goeie ploegen. Ook al zijn ze niet superaansprekend, Porto en Shakhtar zijn topclubs in Portugal en Oekraïne.”