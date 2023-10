Simon Mignolet benoemt wat er fout loopt bij Club Brugge, Ronny Deila zoekt vooral excuses

Club Brugge is wat op dool. Het speelde tegen STVV al voor de vierde keer op rij gelijk en startte opnieuw niet goed.

Ronny Deila nam de schuld al op zich voor de slappe eerste helft van Club Brugge, dat met een 3-5-2 speelde. Na de rust wijzigde Club van systeem en liep het opnieuw wat beter, maar Club liet na om die voorsprong vast te houden.

"We zijn te instabiel om voor een rustige avond te zorgen. We geven te veel ruimte weg tussen de linies en dat levert problemen op. In de tweede helft was dat opnieuw beter, zoals in de wedstrijd tegen Genk", zei Simon Mignolet. "Dan zie je dat we veel stabieler zijn en we veel meer druk naar voren kunnen zetten."

Excuses van Deila

Ronny Deila kon alleen maar bevestigen wat Mignolet zei. "Simon weet waar hij het over heeft. Hij is juist als hij zegt dat we nog te instabiel zijn." Maar Deila zocht wel naar excuses voor die instabiliteit en het feit dat de 3-5-2 niet werkte.

"We spelen heel veel wedstrijden. Maar dat maakt het ook moeilijk om dingen aan te passen, want we hebben weinig tijd om te trainen." En veel tijd is er niet om iets aan te passen, want donderdag wacht alweer Bodo/Glimt. En zondag moet Club Brugge alweer op bezoek bij Standard.