Waarom stapt Vanhaezebrouck van succesrecept af? Frustraties druipen er bij één belangrijke speler alvast van af

KAA Gent raasde begin dit seizoen door de Europese kwalificaties en de competitie. De spitsen scoorden aan de lopende band, er was geen houden aan. Sinds een aantal weken is dat echter een pak minder geworden.

Terwijl Vanhaezebrouck in andere secties problemen heeft om wisselmogelijkheden te vinden, doet hij dat in de spits naar hartelust. Al is er één zaak heel duidelijk: als Hugo Cuypers fit is, speelt hij altijd. Wie er naast hem staat, verandert echter constant.

Fofana, Tissoudali en Orban komen allemaal in aanmerking en hebben de laatste vier weken ook afgewisseld. Vooral Orban kan daar niet mee lachen. De 21-jarige Nigeriaan is een woelwater hoor en gaat niet goed om met de situatie. Zijn invalbeurt tegen RWDM maakte dat alweer duidelijk.

Orban gefrustreerd

Orban wil altijd en overal spelen en vindt ook dat hij om zijn kwaliteiten dat recht verdiend heeft. Zo werkt het allemaal niet bij Vanhaezebrouck, die inzet op training vraagt en wil dat zijn spelers meedenken in zijn tactische keuzes.

Wel is het vreemd dat hij tegen RWDM ineens voor één spits koos - Tissoudali - en Fofana als aanvallende middenvelder uitspeelde naast Gerkens. Orban zat zijn frustratie duidelijk te verbijten op de bank.

Spitsen hebben vertrouwen nodig. Als Cuypers terug is, worden de plaatsjes duidelijk weer duurder. Tissoudali rendeerde altijd al beter met een werker naast zich. Orban ook. Dat wordt nog een situatie die explosief zou kunnen worden.