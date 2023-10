Zlatan geeft druk besproken interview: "Ik zou James Bond met plezier in elkaar slaan" en "Scoren beter dan seks?"

Zlatan Ibrahimovic is intussen gestopt met voetballen, maar spreekt uiteraard nog steeds tot de verbeelding. De Britse journalist Piers Morgan kreeg hem te strikken voor een interview in 'Piers Uncensored'.

En Zlatan is natuurlijk zijn eigen zelve. Zo komt hij terug op zijn moeilijke relatie met Pep Guardiola bij Barcelona. “Tijdens mijn eerste gesprek met Guardiola zei hij me dat spelers in Barcelona niet met Ferrari’s op de club toekomen. De dag daarna kwam ik in mijn fucking Ferrari. Ik ben God en als ik zeg dat ik dat ben, dan maak ik geen grapje.”

Morgan ziet hem ook als de ideale James Bond-slechterik. “Ik zou hem met plezier in elkaar slaan, maar het zou de filmmakers flink wat kosten. Ik werk nu eenmaal niet gratis en voor niets."

Een andere vraag verwees indirect naar Gary Lineker, de Britse presentator en ex-voetballer die ooit zei dat een goal scoren beter voelde dan seks. “Neen, seks is beter”, aldus Ibrahimovic. “Wie daar anders over denkt, heeft een probleem met zijn seksleven en moet dringend hulp zoeken.”