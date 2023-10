🎥 De kop is eraf! Neymar maakt op knappe wijze zijn eerste doelpunt voor Al-Hilal

De eerste is een feit! Zo hebben ze er in Saoedi-Arabië lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover. Neymar scoorde dinsdag op knappe wijze zijn eerste voor zijn nieuwe club.

Na vijf wedstrijden is het eindelijk zover voor Neymar. Tegen Nassaji Mazandaran FC deed Neymar in een droge 0-3 winst de netten voor de eerste keer trillen bij Al-Hillal. De Saoedische club staat daarmee tweede in de poule-fase van de AFC Champions League, de Aziatische versie van de befaamde trofee met grote oren. De Braziliaanse superster is het voetballen duidelijk niet verleerd. In de 58ste minuut trapt de nummer 10 de bal vanop de rand van de 16-meter staalhard in de benedenhoek. Knappe goal! NEYMAR SCORES HIS FIRST AFC CHAMPIONS LEAGUE GOAL. 🔥 pic.twitter.com/SmSP0DwfCY — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 3, 2023 Het team heeft ondertussen ook een aantal ex-suppersterren uit onze Jupiler Pro League beet. Met Aleksandar Mitrović (ex-Anderlecht), Sergej Milinković-Savić (ex-Genk) en Kalidou Koulibaly (ex-Genk) lopen er een aantal bekende gezichten rond in Saoedi-Arabië.