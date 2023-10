'Absolute topclub komt aankloppen bij Victor Boniface'

Victor Boniface heeft de start van zijn seizoen niet gemist bij Bayern Leverkusen. Als hij zo verder gaat, kan dat binnenkort ook beloond worden met een geweldige transfer.

Boniface scoorde dit seizoen al acht keer in acht wedstrijden over alle competities. Bovendien won de Nigeriaanse international ook de award van 'Bundesliga Player of the Month'.

Hij kwam deze zomer over van Union SG, waar hij 51 wedstrijden speelde. Hij deed de netten 17 keer trillen bij de Brusselaars en leverde 12 assists af.

Als we het Spaanse Fichajes mogen geloven, wordt de ex-Union speler flink gevolgd door Real Madrid. Of het tot echte concrete interesse komt, blijft afwachten. Maar als Boniface zo blijft presteren, kan dit wel eens werkelijkheid worden.