Antwerp-coach Mark Van Bommel weet met wat hij moet opletten tegen Shakhtar

Antwerp speelt zijn tweede wedstrijd van de Champions Leauge-groepsfase tegen Shakhtar Donetsk. Op papier de minste tegenstander, maar zeker niet te onderschatten.

Woensdagavond komt Shakhtar Donetsk op bezoek in het bosuilstadion. De Oekraïnse ploeg is op papier de minste tegenstander in de groep van Antwerp. Porto en zeker Barcelona zijn nog van een ander kaliber.

Maar waar mag Mark Van Bommel zichzelf dan absoluut niet aan mispakken? "Dat we het te gemakkelijk opnemen omdat Shakhtar de minst aantrekkelijke tegenstander is", vertelde hij zelf aan Het Laatste Nieuws.

"Het blijft nog altijd de topclub van Oekraïne, die al meerdere jaren ervaring heeft op dit niveau. Shakhtar mag dan mede door de oorlog een beetje uitgekleed zijn, dat maakt hen niet minder gevaarlijk", besluit Van Bommel.

Antwerp zou een heel goede zaak doen door de punten thuis te houden woensdag. Doen ze dit niet, wordt het nog erg moeilijk om voor de derde plaats te gaan in de groep.