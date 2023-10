Antwerp mist sleutelpion tegen Shakhtar Donetsk

Woensdagavond zien we Antwerp terug in de Champions League spelen. Al zullen ze geen beroep kunnen doen op een van hun sleutelpionnen.

Zo meldt Het Laatste Nieuws dat Ritchie De Laet zeker nog out is voor het duel tegen Shakhtar Donetsk. Hij was niet aanwezig op de training van dinsdag.

De Laet kampt nog steeds met een blessure aan de knie. Hierdoor miste hij ook al de duels tegen KAA Gent en KV Mechelen.

Bjorn Engels was dan weer een opmerkelijke aanwezige op de training van dinsdag. Hij zal waarschijnlijk niet spelen, maar omdat hij op de Europese lijst staat, zou dat wel kunnen. Op Sam Vines kan Antwerp ook niet rekenen door een administratieve fout waardoor hij niet Europees inzetbaar is.