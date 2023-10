Is de knoop doorgehakt? Hazard komt binnen exact twee weken met groot nieuws naar buiten

Het blijft wachten op dé aankondiging van Eden Hazard. Ondertussen gaan we er al van uit dat de voetbalschoenen aan de haak worden gehangen. En we claimen ook te weten wanneer dat zal gebeuren.

We schreven tijdens de laatste uren van de zomermercato al dat Eden Hazard enkele voorstellen had gekregen, maar geen enkele club kon de voormalige Rode Duivel prikkelen om de uitdaging aan te gaan.

Wat we op dat moment ook al wisten? Hazard is in zijn hoofd zo goed als profvoetballer af, maar hij wou de officiële aankondiging nog even laten rusten. Op die manier hadden clubs die deze zomer niet of te laat hadden toegeslagen nog een kans.

© photonews

Ook daar kwam bitter weinig van in huis. En dus lijkt de Belgische voetbalnatie een tweede keer afscheid te nemen van Hazard. Wanneer dat zal gebeuren? De kans is héél groot dat achttien oktober dé dag zal worden.

Afscheid nemen... op het veld

Over exact twee weken trekt Hazard de voetbalschoenen nog eens aan voor een benefietwedstrijd. De opbrengst gaat naar zieke kinderen en adolescenten. De voormalige Rode Duivel gaat (zo goed als zeker) die kans aangrijpen om afscheid te nemen van op een voetbalveld. Kan het anders?