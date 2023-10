Opvallende sterkhouder afwezig bij selectie Club Brugge voor Conference League-duel

Club Brugge reist naar Noorwegen om het op te nemen tegen Bodo/Glimt in de Conference League. Ze deelden hun selectie ook meteen mee.

Donderdagavond zal Club Brugge zijn tweede groepswedstrijd in de Conference League afwerken tegen Bodo/Glimt. Bij de selectie zagen we enkele opvallende zaken.

De meegereisde spelers zijn; Simon Mignolet, Nordin Jackers, Nick Shinton, Dedryck Boyata, Brandon Mechele, Joel Ordonez, Jorne Spileers, Tajon Buchanan, Maxim De Cuyper, Éder Balanta, Casper Nielsen, Raphael Onyedika, Denis Odoi, Hans Vanaken, Hugo Vetlesen, Shion Homma, Michał Skóraś, Philip Zinckernagel, Victor Barberá, Ferran Jutglà en Igor Thiago.

Dinsdag ging er in de media rond dat Antonio Nusa zou meereizen, maar waarschijnlijk niet in actie zou komen. Nu blijkt het uiteindelijk dat hij gewoon niet bij de selectie zit. Wie wel terugkeert is Tajon Buchanan. Die viel begin september uit met een hamstringblessure. Ook heel opvallend is dat Andreas Skov Olsen nergens te bekennen is. De club heeft nog niet gecommuniceerd over de afwezigheid van de Deen.

De 19-jarige Victor Barberá is ook weer van de partij. Ook Shion Homma zien we in de selectie. De twee komen voornamelijk uit voor Club NXT in de Challenger Pro League.