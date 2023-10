We krijgen een opmerkelijke primeur op het WK 2030

De wereldbeker zal doorgaan in Spanje, Portugal en Marokko. Een leuke zuiderse trip voor de Belgische fans moest België zich kwalificeren. Maar daar blijft het niet bij. Paraguay, Uruguay en Argentinië zullen hun eerste thuiswedstrijden in eigen land spelen.

Daardoor zal het WK in zes landen doorgaan en uiteindelijk ook in drie continenten. Azië, Europa en een beetje Zuid-Amerika.

Die beslissing viel volgens The Guardian tijdens een virtuele meeting van de FIFA op woensdag. Het zal nog wel moeten worden bevestigd in een stemming waaraan alle 211 FIFA-leden meedoen. Dit zal waarschijnlijk plaatsvinden vóór het volgende officiële FIFA-congres in Bangkok volgend jaar.

🏆🌎 Morocco, Spain and Portugal are set to host the 2030 World Cup.



Uruguay, Argentina and Paraguay to play their first games at home to celebrate 100 years since the first edition.



It’s gonna be World Cup in three continents for the first time ever. pic.twitter.com/7TfnoRDcUw