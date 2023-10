Hoe ging het er gisterenavond in de Antwerpse kleedkamer aan toe? Wijndal klapt uit de biecht

Antwerp FC gaf gisteren een 2-0-voorsprong uit handen tegen Shakhtar Donetsk. Het verlies kwam héél hard aan in de kleedkamer. Owen Wijndal getuigt.

We hoeven er geen tekening bij te maken: de vallende spelden waren héél duidelijk te horen in de thuiskleedkamer op de Bosuil. Ook Owen Wijndal bevestigt dat er zelfs niet werd gevloekt.

“Iedereen was stil in de kleedkamer”, aldus de flankverdediger in Gazet van Antwerpen. “Normaal gezien wordt er bij een verlies wel nog iets gezegd, maar deze keer werd er zelfs niet gepraat.”

Dit is een héél hard leerproces

The Great Old moet dan ook in eigen boezem kijken. “Niemand had verwacht dat we dit zouden weggeven. Ik heb de goals herbekeken. Het is héél ongelukkig. Dit is een héél hard leerproces.”