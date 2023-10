Nieuwe coach bij titelkandidaat ziet ontslagen coach bij club blijven: "Zegt iets over normen en waarden"

Frederik D'Hollander en Davy De fauw werden eerder dit seizoen ontslagen als coach van de A-ploeg van Zulte Waregem. Beiden bleven wel aan boord en ondertussen hebben ze een andere job gekregen binnen de club.

Zulte Waregem greep snel in na de moeilijke competitiestart in de Challenger Pro League en plaatste Vincent Euvrard na vier wedstrijden al aan het roer van de A-ploeg van Zulte Waregem. Exit D'Hollander en De fauw dus.

Maar de club liet wel meteen weten dat het een nieuwe functie zou zoeken binnen Essevee en afgelopen weekend werd een oplossing gevonden. D’Hollander wordt opnieuw de coach van Jong Essevee en talentencoach van de oudste eliteploegen. De fauw wordt dan weer onderdeel van het scoutingsapparaat van de club en zal daarin samenwerken met Tom Caluwé.

Hopen op goede samenwerking

Nieuwe T1 Vincent Euvrard juicht de beslissing toe: "Ik heb geen weerwerk geboden. Het is goed voor onze jongeren om een coach als Frederik D'Hollander te hebben. HIj deed vorig seizoen ook uitstekend werk bij de jeugd."

"Binnenkort zitten we met elkaar samen. Ik hoop op een goede samenwerking. Davy en Frederik hebben beiden het hart op de juiste plaats. Ze hebben de competenties om in dit verhaal nog een rol te spelen. Het zeg iets over de normen en waarden in deze club naar beiden toe."