Van Bommel spaart zijn spelers niet na verlies in Champions League: "Domme tegengoals"

Het leek allemaal goed te komen voor Antwerp tegen Shakhtar Donetsk, maar dat draaide na 90+7 minuten toch anders uit.

Het is Mark Van Bommel niet gegund als trainer in de Champions League. In totaal coachte hij nu al 11 wedstrijden op het hoogste Europese toneel maar hij kon er nog geenenkele winnen. Nog één nederlaag en hij evenaart zo het diepterecord van 12 wedstrijden zonder overwinning.

Totale controle

Of de statistiek bij hem leeft, weten we niet. Maar het stond buiten kijf dat de Nederlandse trainer van Antwerp zwaar teleurgesteld was na de nederlaag tegen Shakhtar Donetsk. Zeker omdat Antwerp 2-0 voor stond bij de rust. "Toen speelden we fantastisch. We hadden het overwicht op het middenveld en de totale controle over het middenveld", klinkt het na de wedstrijd.

Eigen schuld

Maar dan volgde een ontnuchterende tweede helft. "Het is onze eigen schuld dat we verliezen. Ze maken al snel de 2-1 door een ongelukkige samenloop van omstandigheden en in principe is er niets aan de hand. Maar op het veld voel je toch dat er dan weer wat mogelijk is in de wedstrijd. Dan volgt de vrije trap die er zo niet in mag gaan", analyseert Van Bommel verder.

Bijna elk tegendoelpunt van Antwerp was te vermijden en dat vindt Van Bommel ook: "We kregen drie domme goals tegen. In de tweede helft stonden we niet meer goed in formatie, gaan we druk zetten, worden de ruimtes groter... Het is inherent aan een jonge groep dat er leermomenten zijn maar als je die eerste helft hebt gezien, zie je wel dat het kan", besluit hij.