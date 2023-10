Voorzichtigheid geboden met Antonio Nusa: "Hype is bijzonder ongezond"

Club Brugge kleurt een beetje Noors dit seizoen. Exponent daarvan is Antonio Nusa, die een heel sterke indruk nalaat.

Ståle Solbakken, de bondscoach van Noorwegen, kan niet anders dan Club Brugge van heel dichtbij opvolgen. Met een fenomeen als Antonio Nusa in de rangen geniet blauwzwart meer dan ooit zijn aandacht.

Ook Hugo Vetlesen volgt hij elke week op. “Ik ben tevreden over de prestaties van mijn jongens”, aldus Solbakken aan Het Nieuwsblad. “Jammer genoeg sukkelt Antonio nu met blessures, want hij is een fantastische speler. En zeggen dat hij slechts 18 is.”

Toch tempert Solbakken ook graag het optimisme. “Ik vind dat we voorzichtig moeten zijn met voorspellingen over zulke jonge spelers - de hype rondom Antonio is nu al soms ongezond te noemen, ook in Noorwegen. Er zijn nog werkpunten, zoals zijn efficiëntie, maar het lijdt geen twijfel dat hij het potentieel heeft om de top te bereiken.”

Chelsea legde deze zomer al 30 miljoen euro op tafel, maar dat ging niet door. “Antonio maakte de juiste keuze. Bij Chelsea zou hij slechts een nummer zijn, terwijl hij nu vooral moet spelen. In Brugge kan dat”, besluit de bondscoach.