Club Brugge als winnaar van de Conference League? Duidelijke reden waarom dat lang niet onmogelijk is!

Blauw-zwart hoopt om ver te geraken in de Conference League. Club Brugge is de ploeg met de zesde meeste kans om de trofee te pakken, zo heeft een systeem uitgerekend.

Met een overwinning en een gelijkspel heeft Club Brugge al een goede stap gezet richting het eerste doel in de Conference League: de groepsfase overleven. De Brugse ambities reiken nog veel verder dan dat. De hoop is er om een groots Europees parcours af te werken, in combinatie met een goed seizoen in de competitie.

Vrijdag heeft een berekingssysteem EuroClubIndex genoemd een klassement gepubliceerd van zeven ploegen en hun procentuele kans om de Conference League te winnen. Aston Villa is de grootste favoriet, gevolgd door Fenerbahçe en Frankfurt.

Club Brugge bij favorieten voor Conference League-winst

Club Brugge wordt toch ook genoemd bij de ploegen met de meeste kans. Het wordt een titelkans van 3,7% toegedicht en moet wat dat betreft slechts vijf ploegen laten voorgaan. Het winnen van de Conference League, een haalbare doelstelling voor Club Brugge?