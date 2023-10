Deila maakt duidelijk statement na nog eens te kunnen winnen: "Dan heb ik een onmogelijke job"

Eindelijk nog eens de nul gehouden en een zege, dat waren de belangrijkste feiten die ze bij Club Brugge onthielden na de partij tegen Bodo/Glimt. Al had Hans Vanaken nog iets te zeggen over al het negatieve dat er de laatste weken gepubliceerd werd.

Vanaken scoorde de enige treffer en zit zo aan 120 rozen voor blauw-zwart. De kapitein merkte na de match op dat er wel heel veel negatiefs gezegd werd over zijn ploeg. “Ik heb de laatste tijd veel scorebordjournalistiek gezien. Uiteraard was het niet voldoende als je vier keer op een rij 1-1 speelt, maar het was niet zo dramatisch als sommigen deden uitschijnen", zuchtte hij.

Na de vier keer 1-1 op een rij werd er zelfs al gesproken over een kleine crisis. "Het wordt allemaal zo rap gezegd. Binnenskamers zijn we nooit meegegaan in dat negativisme, wij gingen op zoek naar oplossingen."

Ronny Deila trad zijn aanvoerder bij en wou ook even duiding geven. “Vorig seizoen stond Club twintig punten achter de leider. Twíntig. Dan kun je nu niet denken dat we zullen freewheelen doorheen de competitie en de Conference League. Als dat de eisen zijn, dan heb ik een onmogelijke job."