19-jarige middenvelder die wekelijks uitblinkt wordt straal genegeerd door bondscoach beloften (na misstap in het verleden)

Als je de beloftenselectie eens onder de loep neemt, zitten er in de kern van Gil Swerts slechts drie centrale middenvelders. Gisteren werd Marco Kana opgeroepen ter vervanging van Vermeeren. Eén man, die toch wekelijks speelt en uitblinkt, lijkt helemaal uit de gratie te liggen: Pierre Dwomoh.

Toch wel opmerkelijk voor een beloftevolle jongere die elke week in de basis staat bij RWDM en er ook tot de uitblinkers behoort. We hebben het eerder al geschreven: het talent van Dwomoh staat buiten kijf. Wel tilt de KBVB blijkbaar heel zwaar aan een incident uit het verleden.

Opgestapt zonder verwittigen

Dwomoh is 'persona non grata' geworden bij de Belgische jeugdploegen. Hoe dat gekomen is? Wel, de verdedigende middenvelder werd een paar jaar geleden wel opgeroepen voor de U18. Eind 2021 was hij alweer geselecteerd, maar vocht hij ook voor zijn plaats in de A-kern van Antwerp onder Brian Priske.

De toen 17-jarige Dwomoh was indertijd een haantje. Een groot ego en overtuigd van zijn eigen kunnen. Hij wou terugkeren naar Antwerp, maar kreeg daar geen toestemming voor. Toch pakte hij zijn valies en vertrok zonder de staf te verwittigen. Sindsdien figureerde zijn naam nooit meer op de lijst van potentiële jeugdinternationals.

Maar moet er op een bepaald moment niet de borstel over het bord gehaald worden? Dwomoh heeft het potentieel om door te groeien naar de Belgische top en een transfer naar het buitenland te versieren. Bij de KBVB denken ze er momenteel echter niet aan om hem op te roepen.

Vermeeren en Keita laten leemte achter

In de beloftenselectie zitten jongens die amper aan spelen toekomen bij hun club en vooral op het middenveld heeft Swerts problemen nu Domenico Tedesco zowel Arthur Vermeeren als Mandela Keita heeft opgeroepen. Aster Vranckx komt amper aan speeltijd bij Wolfsburg.

Voor de rest is het zoeken naar jonge Belgen die op het middenveld hun stempel kunnen drukken. Na Arne Engels en Eliot Matazo gaapt de grote leegte nu Keita en Vermeeren weg zijn...