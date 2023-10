Samen in Extra Time en zo naar Schalke 04? Youri Mulder zegt waarom Karel Geraerts zal slagen in Duitsland

Ze zaten samen in een aflevering van Extra Time, Youri Mulder en Karel Geraerts. En even later is de ex-coach van Union SG de nieuwe trainer van Schalke 04. Kan het toeval zijn?

Youri Mulder is actief als lid van de Raad van Commissarissen in een adviseursrol bij Schalke 04. De Duitse club liet bij de aanstelling van Karel Geraerts duidelijk weten dat Mulder een goed netwerk heeft in België en Nederland. “Het allereerste waar ze naar kijken is hoe Karel als trainer gepresteerd heeft. Hij was nog niet zo lang hoofdtrainer bij Union, maar heeft als assistent van Felice Mazzu die ploeg een aantal jaren helemaal mee opgebouwd”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Wie dacht dat Union na het vertrek van Mazzu een ‘one trick pony’ zou zijn, was verkeerd. Geraerts heeft Europees in de wedstrijden op Union Berlin en Leverkusen ook in Duitsland iets laten zien. En het helpt dat hij in België tot ‘Trainer van het Jaar’ was uitgeroepen.” Toch waarschuwde de Nederlander Schalke ook dat ze geen wonderen mogen verwachten. “Ik zei aan Schalke dat ze niet mogen verwachten dat Geraerts nu meteen zijn eerste vier à vijf wedstrijden gaat winnen. Je moet hem wel tijd geven om de ploeg te verbeteren. De tweede Bundesliga is een hoog niveau.”