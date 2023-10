Franky Van der Elst spreekt klare taal: "Hij was de beste transfer in de Jupiler Pro League"

We zijn nog maar tien speeldagen ver in het voetbalseizoen. Toch is Franky Van der Elst al zeker van wie de beste transfer was.

Voor Van der Elst was de beste transfer die van Tsuyoshi Watanabe naar KAA Gent. Hij maakte de overstap van KV Kortrijk naar de Buffalo's deze zomer, en werd meteen een vaste waard. "Ik zou hem zelfs de beste transfer in eerste klasse noemen. Echt waar. Hij is altijd beschikbaar, hij is slim, maakt geen fouten, sterk met de kop, sterk één op één. Hij is ook snel en geconcentreerd. Ik vind dat geweldig", vertelde Van der Elst bij Extra Time. De Japanner speelde afgelopen seizoen iedere minuut in de competitie, en is dit seizoen ook nog niet afwezig geweest. "Bij Kortrijk speelde hij ook al alles vorig seizoen. Hij was volgens mij de enige die alles gespeeld heeft, en tot nu dit seizoen ook weer", besluit de ex-Rode Duivel.