Georges Leekens komt met statement over Eden Hazard: "Dat typeert hem wel"

Eden Hazard liet maandag weten dat hij definitief stopt met voetballen. Volgens velen een gemiste kans voor hemzelf, maar vooral voor het voetbal.

De profcarrière van Eden Hazard zit erop. Dat maakte hij maandag zelf bekend in een officiële boodschap die hij via sociale media verspreidde.

Meteen kwamen er heel wat berichtjes vol appreciatie van wat hij allemaal in zijn carrière bereikt heeft, al waren er ook veel stemmen die het jammer vonden dat hij niet nog een nieuwe uitdaging bij een andere club aan de slag ging.

Georges Leekens had Hazard als Rode Duivel onder zijn hoede van 2010 tot 2012. “Hij was iemand die van zijn passie zijn beroep heeft kunnen maken. Een pure liefhebber. Een jongen die plezier haalde uit het voetbal”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

De laatste jaren was dat er echter niet meer door al het blessureleed. “Daarom begrijp ik dat hij nu kiest voor een nieuw leven. Hij had makkelijk nog veel poen kunnen scheppen in Saoedi-Arabië, maar in plaats van te kiezen voor het grote geld kiest hij voor de G van geluk. Dat typeert hem wel.”

“Ook in mijn periode als bondscoach, wou hij zich vooral amuseren bij de nationale ploeg. Hij kwam altijd graag en was door iedereen graag gezien”, besluit Leekens.