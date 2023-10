"Ik zet Anderlecht bij de prijzenpakkers, maar ik heb wel één slotbedenking"

RSC Anderlecht staat na tien speeldagen op een tweede plaats en volgt op slechts één punt van UnioN SG. Ook Marc Degryse gelooft dat de Belgische recordkampioen opnieuw zal meespelen om de prijzen.

“Voor de eerste keer sinds lang durf ik te zeggen dat RSC Anderlecht in een nieuwe fase is beland”, aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Ze gaan meedoen voor de prijzen. Ik had dat de voorbije weken niet gezegd omdat ik Anderlecht nog te voorzichtig vond voetballen.”

Maar ook dat laatste aspect in het paars-witte spel is gekeerd. “Ik zie volwassen en offensief voetbal. Die veldbezetting met Mats Rits op zes en met Theo Leonie en Mario Stroeykens in een offensievere rol bevalt me. En ik zie meer goede signalen. Jan Vertonghen doet verdedigend héél goed werk, Francis Amuzu blijft scoren als invaller, Thorgan Hazard en Kasper Dolberg zullen nog groeien,…

Straffe prestaties

“Ik zet Anderlecht dus zeker en vast bij de prijzenpakkers”, besluit Degryse. “Ook KRC Genk en KAA Gent zie ik er de komende weken en maanden doorkomen. Maar ik heb wel een slotbedenking. Hoe straf zijn de prestaties van Union SG ook dit seizoen?”