OFFICIEEL: Wayne Rooney gaat terug aan de slag in Engeland

Wayne Rooney vertrok nog maar net bij het Amerikaanse DC United, of hij heeft al een nieuwe job gevonden. Opnieuw in Engeland.

Zo tekent de Engelsman een contract van drie en half jaar bij Birmingham City. Dat meldt de club zelf via zijn officiële kanalen.

Rooney reageerde zelf al kort op zijn aanstelling als nieuwe hoofdcoach. "Ik ben ontzettend blij dat ik op zo'n spannend moment bij Birmingham City Football Club kom werken. Het is heel duidelijk dat ze een plan hebben en vastbesloten zijn om hun ambitie voor de club waar te maken."

"We zitten volledig op één lijn wat betreft de verwachtingen. Ik heb mijn carrière als manager opgebouwd door mezelf in uitdagende omgevingen te plaatsen, zodat ik klaar ben voor deze kans. Het is een project dat me een doel geeft en ik kan niet wachten om te beginnen", besluit hij.

Eerder was hij dus al als coach aan het werk bij DC United in Amerika, en bij Derby County in Engeland. Bij Derby zette hij voordien een punt achter zijn carrière als speler.