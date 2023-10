Heel goed nieuws voor Club Brugge: gemiste speler is klaar voor de dienst en bewijst dat met twee goals

Het is van de eerste speeldag geleden dat Club Brugge nog kon rekenen op Bjorn Meijer. Maar er is heel goed nieuws over de linksachter: die is weer helemaal fit. En dat bewees hij ook.

Meijer kwam dit seizoen nog maar 9 minuten in actie, op de eerste speeldag tegen KV Mechelen. Daarna viel hij uit met een lastige buikspierblessure die hem tot nu toe aan de kant hield. Afgelopen zondag zat hij wel al op de bank tegen Standard, maar kwam hij niet in actie. Hij werd wel opgeroepen voor Jong Oranje en in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië scoorde hij vandaag twee keer. Bij Club zien ze het uiteraard graag gebeuren, want zo doet hij nu al matchritme op. Meijer zal wel de concurrentie met Maxim De Cuyper moeten aangaan, die het tot nu toe zeker niet slecht deed. Hij gaf dit seizoen al vijf assists. Bjorn Meijer scored his second just before the break! ⚽⚽#TheNextUp #GEONED https://t.co/A3ca5PEVgN pic.twitter.com/JEqBTRtrRa — OnsOranje (@OnsOranje) October 12, 2023